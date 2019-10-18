Son Dakika Haberleri: Köylüler kendi imkânları ile yerin 7 metre altında su buldular
Son Dakika Güncel Köylüler kendi imkânları ile yerin 7 metre altında su buldular

Köylüler kendi imkânları ile yerin 7 metre altında su buldular

35 dakika önce

Bilecik'te bir köy halkı, kendi imkanları ile buldukları su sonrası büyük sevinç yaşadılar.

Köylüler kendi imkânları ile yerin 7 metre altında su buldular, System.String[]

Bilecik'te bir köy halkı, kendi imkanları ile buldukları su sonrası büyük sevinç yaşadılar.


Bilecik'in Pazaryeri ilçene bağlı Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin ve köylüler, iş makineleri yardımı ile Kıranlar mevkiinde yaptıkları kazı sonrası yerin 7 metre altından su buldular. Köylüler büyük sevinç yaşarken, suyun gerekli analizleri yapıldıktan sonra temiz çıkarsa köyün su deposuna aktarılacağı öğrenildi.


"Yedi metre kazdık ve suya ulaştık"


Köy Muhtarı Mustafa Ertekin, yaptığı açıklamada, "Köyümüze bağlı Kıranlar mevkiinde köylü vatandaşlarımız ile su araması yaptık. Belirlediğimiz yeri iş makinesi yardımı ile 7 metre kazdık ve suya ulaştık. Bulduğumuz suyu gerekli testleri yaptıktan sonra köyümüzün içme suyu deposuna aktaracağız. Emeği geçenlere köyüm adına teşekkür ederim" dedi - BİLECİK

Mustafa Ertekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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