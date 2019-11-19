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Köylüler koyun sürülerinden dertli

6 saat önce

Erzincan'ın Kemah ilçesi Kömür köyüne getirilen koyunların köy içerisinde ve arazilerinde otlaması köylüyü canından bezdirdi.

Köylüler koyun sürülerinden dertli, System.String[]

Erzincan'ın Kemah ilçesi Kömür köyüne getirilen koyunların köy içerisinde ve arazilerinde otlaması köylüyü canından bezdirdi. Köyde arıcılık yapamaz hale geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "İki bine yakın koyun tapulu arazilerimizi kullanılamaz hale getirdi, yetkililerden yardım bekliyoruz" dediler.


Erzincan'a 60 kilometre uzaklıktaki Kömür köyünde son yıllarda artan koyun yetiştiriciliği tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Sayıları iki bini bulan koyun sürülerinin köy içerisinde ve çevresinde kontrolsüz otlatılması, tarım ve arıcılık ile uğraşan vatandaşları adeta canından bezdirdi. Birçok kez ilgili kurumlara şikayet edilmesine rağmen sayıları her yıl artan küçükbaş hayvan sürüleri nedeniyle vatandaşlar, rahatsızlıklarını dile getirdiler.


Uzun yıllardır Kömür'de arıcılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, uzun yıllar yüzlerce kovandan bal üretimi yaptıklarını ancak koyun sürülerinin gelmesi ile birlikte meralarda ot kalmadığını belirterek, "Son yıllarda bal üretiminde önemli ölçüde düşüş yaşıyoruz, bu işin ticaretini de yapıyorduk ancak üretim azaldı. Birçok köylü de kovanları satmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundular.


Tüm uyarılarına rağmen sürü sahiplerinin kendilerini dinlemediğinden ve yüzlerce koyunu arazilerinde otlatmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar yetkililerden destek beklediklerini söylediler. Kömür Köyü Muhtarı Olgun Aktaş ise köyün arazilerinde kalabalık sürülerin otlatıldığını ifade ederek, "Arazilerimizde tarım yapamıyoruz, yaptığımız yerlere de koyun sürüleri zarar veriyor. Köy içerisine ahırların kurulmasından rahatsızız, daha dışarıya taşınmasını ve köylüye zarar verilmemesini istiyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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