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Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor - Son Dakika

Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor

23.08.2021 12:08

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Bozon köyünde sulama kooperatifi üyelerinin kurduğu güneş panelleri ile ayda 10 bin TL'lik tasarruf elde ediliyor.

Yılın 300 günü güneş alan Mersin'de elektrik üreten güneş panellerinin kullanımı, tarımsal sulama için de yaygınlaşmaya başladı. Mezitli ilçesine bağlı kırsal Bozon Mahallesi'nde sulama kooperatifi üyeleri, 1500 dönüm arazinin sulanması için güneş panelleri kurdu. Mezitli-Bozon Sulama Kooperatifi Başkanı Seyfettin Duman, paneller sayesinde günlük 300 kilovat enerji üretilerek 40 beygirlik su motorunun çalıştırıldığını bildirdi.

Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor

"2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR"

Başkan Seyfettin Duman, ayda ortalama 37-38 bin TL gelen faturaların 27 bine düştüğünü söyledi. 25 yıl ömrü olan panellerin 2 yılda kendisini amorti ettiğinin bilgisini veren Duman, "Paneller geçtiğimiz yıl haziran ayında kuruldu. Burada yıl içerisinde 6 ay tarımsal sulama yapılmakta. Tarımsal sulamanın enerjisi tamamen elektrikten karşılanıyor. Bunun aylık maliyetlerini düşürmek için böyle bir işe giriştik. Paneller günlük 300 kilovata yakın elektrik üreterek 40 beygirlik su motorunu çalıştırıyor. Sistem bize aylık 10 bin TL'nin üzerinde fayda sağlıyor. Elektrik faturası geçtiğimiz ay 28 bin TL geldi. Paneller olmasaydı 37-38 bin gelecekti. 1500 dönüm arazide sulama yapıyoruz. Kendisi iki yılda amorti edebilen bir sistem, kullanım ömrü en az 25 yıl. Havanın soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor, sadece güneş ışınlarının geldiği açıya bağlı olarak üretim yapıyor" dedi.

Köylüler güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor

Türk Lirası, Mezitli, Enerji, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor - Son Dakika Ekonomi


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