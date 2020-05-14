Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi - Son Dakika

Köylüler ormanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi

-Köylülere yardıma giden sağlık ekibi kilometrelerce yürüdü

-Önce köylülere müdahale eden sağlık ekibi daha sonra yangına müdahale etti

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen orman içindeki otluk alan yandı. Dumanları gören köylüler alevlere müdahale etti. Havanın sıcak olmasıyla alevler kısa sürede yayılınca alevlerin arasında kalan 7 köylü dumandan etkilendi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale etmek için harekete geçen sağlık ekibi, orman içinde kilometrelerce yürüyerek, dumandan etkilenen köylülerin yanına ulaştı. Dumandan etkilenenlere müdahale eden sağlık ekibi, köylülerle birlikte yanan alanda yangına da müdahale etti.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle Küme evleri bölgesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarından yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları gören köylüler hemen alevlere müdahale etmek için ellerine aldıkları kazma, kürek, baltalarla müdahale etmeye çalıştı. Havanın sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevlerin arasında kalan köylüler, alevlere müdahale ederek, alevleri kontrol altına almayı başardılar. Ancak çıkan yoğun dumandan 7 köylü etkilendi. Dumandan etkilenen köylüler için bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi yanan ormanlık alanın uzakta olması nedeniyle orman içinden yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, dumandan etkilenen köylülerin yanına ulaşabildi. Vakit kaybetmeden etkilenen köylülere oksijen tüpleriyle oksijen vererek müdahale eden sağlık ekibi bir taraftan köylülere müdahale ederken bir taraftan da yanan ormanlık alanda soğutma çalışması yapan köylülerle birlikte halen yanmakta olan alanlara kovalarla su dökerek müdahale etti.

Köylüler, ormanlık alandan dumanlar çıktığını görünce alevlere müdahale etmek için harekete geçtiklerini belirterek, ormanlık alanın kendi çabalarıyla söndürdüklerini söylediler.

Yangında orman içindeki 5 hektar otluk alan tamamen yanarak kül oldu.