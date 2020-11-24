Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi - Son Dakika

Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi

24.11.2020 10:58

- Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi Köylüler çöplerden kaynaklanan bir yangın çıkması halinde söndürülmesinin çok zor olacağını ifade ediyorlar Bilinçsizce dökülen çöpler yaklaşık 100 bin dönümlük kızılçam ve fundalık ağaçlardan oluşan ormanı tehdit ediyor 3 köye ait içme...

- Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi

Köylüler çöplerden kaynaklanan bir yangın çıkması halinde söndürülmesinin çok zor olacağını ifade ediyorlar

Bilinçsizce dökülen çöpler yaklaşık 100 bin dönümlük kızılçam ve fundalık ağaçlardan oluşan ormanı tehdit ediyor

3 köye ait içme suyu isale hattı da dökülen çöplerin altında kaldı

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesindeki Suludere mevki ormanlık alanına dökülen çöpler tepkilere neden oluyor. Köy sakinleri 'Kızılçamların bulunduğu ormanlık alanda çöplerden kaynaklı yangın çıkarsa nasıl söndürecekler' diyerek endişelerini dile getirdi.

Vatandaşlar çöplerin kamyonlarla çevre ilçelerden getirilerek ormanlık alana döküldüğünü iddia etti. Konuyla ilgili rahatsızlık ve endişelerini köy muhtarları ve Laçin Orman İşletme Müdürlüğü ile paylaştıklarını belirten bölge halkından Zübeyir Gevşek; "Ormanlık alana dökülen çöpler bugün olmazsa yarın yangına sebep olacak. Bu ağaçlar yanarsa hangi araçla gelip söndürecekler" dedi.

'Bu orman yanarsa hangi araçla söndürebilecekler'

Çöplerin döküldüğü alanın fundalık ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanı olduğunu belirten Zübeyir Gevşek; "Burası kızılçam ağaçlarının bulunduğu bir ormanlık alan. Buraya bu çöpü döküyorlar, yarın yangına sebep verdiğinde burayı söndürecek imkanları var mı?. Buna hangi kurum müsaade ettiyse, belediye, muhtarlık, orman işletmesi şikayetçiyiz. Bu durumu yetkililere duyurmak istiyorum. Bu orman kolay yetişmiyor. Bir çam dikmek Türkiye için seferber oluyor. Yarın bu çamlar yanarsa hangi araçlar gelip de söndürebilecekler. Hangi araç gelip de buraya çıkabilecek" ifadelerini kullandı.

Gevşek, "Duyduğumuz endişe ve rahatsızlığı Laçin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdik. Buraya çöp dökülüyor, kimden izin alındı da dökülüyor bilmiyoruz. Burada yangın çıkarsa ne yapılacak. Ne hakla buraya çöp dökülüyor denildiğinde hiç birisi şuradan izin aldık da döktürüyoruz diyemediler. Köy muhtarımıza sorduğumuzda, ben yeni muhtarım bu durumdan haberim yok şeklinde konuşuyor. Buraya ne amaçla döküyorlar bilmiyoruz. İzini nereden aldılar, kimden aldılar, nasıl aldılar, nasıl belirlediler onu da bilmiyoruz. Burası bizim köyden, Kuyumcu Köyü'ne kadar giden yaklaşık 100 bin dönümlük kızılçam ve fundalık ağaçlarından oluşan ormanlık alan. Bu bölgede dökülen çöplerden kaynaklanan bir orman yangının çıkmasından endişe duyduğunu dile getiriyoruz fakat kimse ciddiye almıyor" şeklinde konuştu.

'Çöpler 3 köye içme suyunu ileten boruların üzerine döküyorlar"

Ormanlık alana dökülen çöplerin aynı zamanda 3 köyün arazisinin içme suyunu ileten boruların üzerine döküldüğünü belirten Zübeyir Gevşek; "Buranın altından bizim köy arazilerinin içme suyunun boruları geçiyor. Bu su hattını kepçe müsaade edilmediği için vatandaş eliyle kazarak boruları döşedi. Nihayetinden derinliği 50 santimetre ancakdır. Yarın bir gün bu pisliğin akıntıları borulara intikal ederse vatandaş ne hale gelir bilemiyorum. Obruk, Gökgözler ve Kuyumcu köy halkının yararlandığı 3 içme suyu çeşmesi yaptık. Köy arazilerine yapılan 3 çeşmeden insanlar yaralandığı gibi, hayvanları da yararlanıyor. Buradan içme suyuna mikrop karışırsa ister istemez sağlımızı etkilenecek" dedi.

'Çöp arabasıyla döküldüğünü görüp muhtarı aradık'

Köy sakinlerinden Ali Arduçtepe de, ormanlık alana çöplerin, çöp arabasıyla döküldüğünü gördüğünü belirterek durumu muhtarları Hasan Miroğlu'na bildirdiğini belirtti.

Muhtarlarının kendilerinden durumu görüntülemelerini istediğini ancak yetişemediklerini belirten Arduçtepe, "Çöp arabası geldiğinde biz oradaydık. Çöpleri dökerken gördük. Hemen muhtarımız Hasan Miroğlu'nu aradık. O da bizden fotoğraf çekmemizi istedi. Ancak görüntüleyemediğimiz için öyle kaldı" diyerek ormanlık alana dökülen çöplerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

'Çöpler içtiğimiz suyun üzerine dökülüyor'

Köy sakinlerinden İsmail Köle ise, çöplerin içtikleri su borularının üzerine döküldüğünü belirterek, "Orman yangının çıkmasından endişe duyuyoruz. Ayrıca çöpler içtiğimiz suyun borularının üzerine dökülüyor. Herkes çöplerini kendi hududunun içine döksün" şeklinde konuştu.

Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi
Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi

Orman İşletme Müdürlüğü, Yangın, Çorum, Laçin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köylüler ormanlık alana dökülen çöplerden şikayetçi - Son Dakika


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