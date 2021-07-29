Kozan ilçesine bağlı Minnetli Mahallesi'nde ormanlık alanda köylüler tarafından 30 - 35 yaşları arasında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi fark edildi. Köylüler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdiler.
Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kadının kimliğinin belirlenebilmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Köylüler ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadın cesedi buldu - Son Dakika