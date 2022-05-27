Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu - Son Dakika
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Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu

27.05.2022 13:39

Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik bulduGÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Kürtün'ün Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlanıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu
Arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemik buldu

YORUMLAR
500
Ot toplayan köylüler kafatası buldu! Toplanan kemikler incelemeye alındı Ot toplayan köylüler kafatası buldu! Toplanan kemikler incelemeye alındı Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca yavrusu buldu Mantar toplamak için gittiği arazide yaralı karaca yavrusu buldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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