Köylüler, Rahatsızlanan Hamile Komşularını Daban ile Yolları Açarak Hastaneye Ulaştırdı

Kastamonu'da kar yağışından dolayı yolları kapanan köylüler, 'daban' ismini verdikleri özel aparatı traktöre takarak kendi yollarını kendileri açıyor.

Kastamonu'da il genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışından dolayı 20 ilçesi ve 1073 köyü bulunan Kastamonu'da, İl Özel İdaresi ekipleri köylerin yolunu açık tutmakta güçlük çekiyor. Bu yüzden köylüler, kardan kapanan yollarını açık tutmak için 'daban' ismini verdikleri özel aparatı traktöre takarak kendi yolunu kendileri açıyor. Son olarak merkeze bağlı Haydarlar Köyü Örencik Mahallesinde ikamet eden hamile bir kadın, aniden rahatsızlanınca köylüler harekete geçti. Köylüler, traktöre taktıkları 'daban' sayesinde kardan kapanan yollarını açarak hastalarını Kastamonu Devlet Hastanesine ulaştırdı.



Köylüler, her şeyi devletten beklemediklerini ve ekiplere yardımcı olmak için kendi yollarını açtıklarını söyledi.



"Her şeyi devletten beklememek gerekiyor"



'Daban' ismini verdiği özel aparatı traktöre takarak köylerinin yolunu açan Nazım Şahinoğlu, "Merkeze bağlı Haydarlar Köyünün Örencik Mahallesinde ikamet ediyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin kış mevsiminde karla mücadele çok fazla olduğundan dolayı her köye yetişemiyor. Bizlerde bu yüzden kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Elimizden geldiğinde bizlerde karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.



"Hamile olan komşumuzu hastaneye ulaştırdık"



Doğum yapmak üzere olan hamile komşularını hastaneye ulaştırdıklarını anlatan merkeze bağlı Haydarlar Köyü Örencik Mahallesinde ikamet eden İsmail Şahinoğlu ise, "Komşumuzun hamile hanımı vardı. Doğum yapacaktı, gece saat 21.00 sıralarında hastalandı. Mecbur hastaneye götürdük. Bizde buradan çıkamadık. Greyder gelmedi. Buraya kadar zar zor geldik, buradan yukarı da çıkamadık kaldık. Komşumuzdan rica ettik, sağ olsun traktöre daban takarak yolu açtık. Buraya kadar geldik, inşallah buradan yukarıya da çıkarak köyümüze ulaşacağız" diye konuştu.



Daban ile köylerinin yolunu açtıklarını söyleyen İsmail Şahinoğlu, "Yolumuzu sık sık daban ile açıyoruz, bazen ara sıra greyder geliyor. Köyümüzün nüfusu az olduğu için sürekli gelmiyor, ara sıra geliyor. Köye çıkmaya çalışıyoruz, inşallah zorda olsa çıkacağız. Daban olmasa zaten çıkamıyoruz. Daban ile yolu açıp çıkacağız inşallah. Taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz, servis köye kadar çıkamadığı için hocamız tarafından her gün ana yola kadar indiriliyor" şeklinde konuştu.



"Traktörün arkasına takılan daban ile yolları açıyoruz"



Traktörün arkasına takılan daban ile yolları açtıklarını ifade eden yöre halkından İrfan Salcı da, şöyle konuştu: "Köyde kar yağışı olduğu zaman bazen Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yetişemediği için köylüler kendi aralarında yol açma çalışmasını yapıyorlar. Traktörün arkasına takılan yerel halk dilinde daban olarak ifade edilen aparatla ile yollar açılıyor. Buralarda hastalık veya acil bir durum olduğunda ilk köylüler kendileri müdahale ediyor. Çünkü ambulans kardan dolayı buralara çıkamaz. Köylüler, birbirleriyle yardımlaşarak yollarını açarlar. Rakımı yüksek bir köy, bazen traktör ile ilerlemekte bile zorluk yaşar. Ama her şeye rağmen köylüler kendi başlarının çaresine bakıyorlar"



"Köylüler, güzel bir yardımlaşma örneği gösteriyor"



Köylülerin birbirlerine yardım ederek güzel bir yardımlaşma örneği gösterdiğini belirten Salcı, şunları kaydetti: "Kastamonu, coğrafyası büyük ve yerleşim olarak dağınık bir yer. 19 ilçesi bulunuyor. Bu yüzden Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kış mevkisinde köylerin yollarını açmaya yetişemiyor. Yetişemediği zaman köylüler birbirlerini arayarak, sorarak, ulaşarak yardımcı oluyorlar ve kendi kendilerine yollarını açıyorlar. Bugünde bu yolların açılmasına sizler tanıklık ettiniz" - KASTAMONU

