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Köylüler referandumda evet oyu kullandı

6 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde Fındıklı ve Soğukpınar köylerinin Güce Belediyesine katılmasına yönelik referandumda köylüler "evet" yönünde oy kullandı.

Köylüler referandumda evet oyu kullandı, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde Fındıklı ve Soğukpınar köylerinin Güce Belediyesine katılmasına yönelik referandumda köylüler "evet" yönünde oy kullandı.

Her iki köyde toplam 313 seçmenin katıldığı referandumda, 203 "evet", 110 "hayır" oyu çıktı.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referanduma giden vatandaşların belediyeye bağlanmak için evet oyu kullanmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İki mahalle daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Boduroğlu, şöyle konuştu:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra yine beraber üzüntümüzü sevincimizi başarımızı paylaşacağız. Köylerimizin mahalle olarak belediyeye bağlanma kararı almaları ile Güce merkezdeki mahalle hangi hizmeti alıyorsa bundan böyle aynı hizmetten oradaki insanlarımız da faydalanacak. İlçemize hayırlı olsun."

Soğukpınar, Fındıklı, Giresun, Güce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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