Köylüler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köylüler seferber oldu - Son Dakika

Köylüler seferber oldu

42 dakika önce

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.


Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu'nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu'nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Lalapaşa, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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