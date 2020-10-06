Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi - Son Dakika

Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi

BOLU'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Bünüş köyünde yaşayanlar, tapu çalışması sonrası kendi arazilerinin başkalarına, başkalarının arazilerinin ise kendilerine verildiğini ve bu durumun büyük kargaşaya neden olduğunu söyledi.

Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi, System.String[]

BOLU'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Bünüş köyünde yaşayanlar, tapu çalışması sonrası kendi arazilerinin başkalarına, başkalarının arazilerinin ise kendilerine verildiğini ve bu durumun büyük kargaşaya neden olduğunu söyledi. 70 haneli köydekilerin çoğu, arazilerin yeniden düzenlenmesini istedi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Bünüş köyünde tapu işlemi yapıldı. Tapu çalışması 4 gün önce tamamlanırken, köylülere parselleri bildirildi. 70 haneli köyde yaşayanlar, tapu işleminin hatalı olduğunu öne sürdü. Köylüler, kendi arsalarının başkalarına, başkalarının arsalarının ise kendilerine verildiğini iddia etti. Köylülerden Ramazan Değercan, kendisine verimsiz taşlı arazi verildiğini, tapu öncesi sahip olduğu arazinin daha verimli olduğunu savunarak, "Yerlerin birleşiminde arpa ekilen tarlalar; hep bayırlara, taşlıklara çıkmış. Karışık dağıtıldı. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Ekilmeyen yerler verildi. Bir de yüz ölçümü olarak eksilmeler oldu. Ona da razıyız ama taşlık yerleri vermişler, oraları nasıl tarla haline getireceğiz? Tekrar düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Köyde yaşayan Hüseyin Aydın da "Aşağı yukarı 20 dekarda 5 dekar kaybımız var. Bayır ve taşlıkları bize vermişler. Ekilmeyen yerler bize verilmiş. Arazi azaldı" diye konuştu. İsmail Altunay ise kendisine daha önce ekilmemiş arazi verildiğini, ekilir hale getirmek için masraf yapması gerektiğini belirterek, "Vatandaşın burada arazisi belirli bir sınırda. Mesela benim 2 kardeşin 40 dekar yeri vardı. 35 dekara düşmüş. Bu 35 dekarı da kullanılamayacak şekilde vermişler. Mesela okulun üstünde bana yer vermişler. 20 gün kepçe çalıştırırsam belki tarla haline dönüşür. Bu adaletsizlik. Ben 3 kez itiraz dilekçesi verdim. Ben adliyeye de başvuracağım. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Kimine iyi yerler verildi, kimine de kötü yerler verildi. Kullanılacak yer de var kullanılmayacak yerler de var. Bana daha önce hiç sürülmemiş yer verdiler" dedi. Kıymet Dilek de bir an önce durumun düzeltilmesini istediğini dile getirerek, "3 sefer itiraz dilekçesi verdim. Ben kendi hakkımı istiyorum, başkasının hakkını değil. Ne benimkiler ele gitsin ne elinki bana gelsin. Ne gerekiyorsa gidip, itiraz edeceğim. Benim yerimi kımıldatmasınlar. Benim bostanlık yerim vardı, bana bayır vermişler. Ben 50 senedir bu köydeyim" diye konuştu.

Selahattin Aykanat ise "Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bizim tapularımız temiz. Bu tapular yeni düzenlendi. Bu sefer ben şoke oldum. Bu sonuncusunu görmemiştik biz. Son olarak böyle bir şey gelince şoke olduk. Bize 4 gün önce haber verildi. Bütün köyde aynı problem var. Tarlaları dağıtmışlar. Ben de itiraz ettim" dedi.


Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi
Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi

Dörtdivan, Ramazan, Arpa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köylüler, tapu çalışmasının yenilenmesini istedi - Son Dakika

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