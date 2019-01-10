Son Dakika Haberleri: Köylüler Tarafından Yakalanan Kurt, Kaymakam Kaçmaz'ın Girişimleriyle Doğaya Geri Bırakıldı

Köylüler Tarafından Yakalanan Kurt, Kaymakam Kaçmaz'ın Girişimleriyle Doğaya Geri Bırakıldı

25 dakika önce

Köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam Kaçmaz'ın girişimleriyle doğaya geri bırakıldıMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köylüler tarafından sağ yakalanan kurt, Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın girişimleri sonucu tekrar doğal yaşam alanına bıraktırdı.

Köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam Kaçmaz'ın girişimleriyle doğaya geri bırakıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köylüler tarafından sağ yakalanan kurt, Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın girişimleri sonucu tekrar doğal yaşam alanına bıraktırdı.
Varto ilçesine bağlı Yukarı Alagöz köyündeki vatandaşlar tarafından bir kurdun yakalandığı ve köpeklere yem edileceği ihbarını alan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, hemen belediye ekiplerine talimat verdi. Kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Varto Belediyesi Zabıta Amirliği ve veteriner hekimi, hemen Yukarı Alagöz köyüne giderek kurdun bulunduğu yeri tespit etti. Yakalanan kurdu köylülerin elinden alan ekipler, Varto Belediyesi binası önüne getirdiler. Burada yapılan işlemlerin ardında kurt doğal yaşamına kavuşturulmak üzere bırakılacağı doğal alana götürüldü.
Zabıta Memuru Orhan Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın almış oldukları talimat üzerine köye gittiklerini belirterek, "Kurdu vatandaşların elinde alıp getirdik. Doğal yaşam alanına bırakmak üzere bırakacağız" dedi.
Varto Belediye ekiplerince köylülerden alınan kurt, tedbir amaçlı olarak bayıltılmasının ardında bağlı olan ayakları ve ağzı açılarak doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Alagöz, Muş, Varto, 3. Sayfa
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