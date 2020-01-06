Köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için minare önünde sıraya giriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için minare önünde sıraya giriyor - Son Dakika

Köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için minare önünde sıraya giriyor

6 saat önce

Iğdır'da cep telefonu hatlarının çekmediği Pınarbaşı köyünde yaşayanlar, şebeke sorununun olmadığı cami minaresine çıkabilmek için sıraya giriyor.

Iğdır'da cep telefonu hatlarının çekmediği Pınarbaşı köyünde yaşayanlar, şebeke sorununun olmadığı cami minaresine çıkabilmek için sıraya giriyor.

Kente 35 kilometre uzaklıkta bulunan 50 haneli ve 156 nüfuslu Pınarbaşı köyünde yaşayanlar, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor.

Yaz aylarında dağlara çıkıp cep telefonuyla konuşabilen köy sakinleri, kışın ise kar nedeniyle yüksek noktalara çıkamayınca köyde telefon hatlarının çektiği en yakın yer olan cami minaresini kullanıyor.

Köy muhtarı Mecid Arga, çok sayıda kişinin minareye çıkmasının tehlikeli olacağını düşünerek sadece pazar günleri ve acil durumlarda geçici süreliğine minarenin kapısını açıp telefon görüşmesine imkan veriyor.

Pazar günü ise telefonla görüşmek için cami önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruğa girip sıraları gelince telefon görüşmesini gerçekleştiriyor.

Muhtar Arga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yıllardır aynı sıkıntının yaşandığını söyledi.

Yaz aylarında yüksek kesimli bölgelere çıkarak görüşme gerçekleştirdiklerini fakat kışın hava koşulları nedeniyle minareye çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Arga, şöyle konuştu:

"Sadece pazar günleri 1 saat köylüleri minareye çıkararak görüşmelerini sağlıyoruz. Bu çok riskli ama başka çaremiz olmadığından bunu yapıyoruz. Bir baz istasyonu istiyoruz, köyde iletişim kesikliği çok büyük sorun. Bazen şehir merkezinde toplantı oluyor, bana ulaşamadıkları için yetkilere savunma vermek zorunda kalıyorum."

Köy sakinleri sorunun çözülmesini istiyor

Köy sakinlerinden Ayten Ayboğan ise çocuklarının şehir merkezinde okuduğunu, acil bir durumda kimsenin kendilerine ulaşamadığını aktardı.

Köy olarak tek dileklerinin şebeke sorununun ortadan kalması olduğunu ifade eden Ayboğan, "Bu sorun çözülürse şehir merkezinde okuyan çocuklarımızla, akrabalarımızla rahat konuşma fırsatımız olur." diye konuştu.

Köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için minare önünde sıraya giriyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:17 Kaynak: AA
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