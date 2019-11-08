Son Dakika Haberleri: Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı
Son Dakika Genel Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

6 saat önce

Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdıSİİRT - Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

SİİRT - Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyünde yaşayan vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın hediye ettiği Türk bayrağını traktör yardımıyla köyün en tepesindeki direğe bağlayarak göndere çekti. 15 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 7 metre uzunluğunda olan Türk bayrağı köylülerinde yardımıyla en tepeye çıkarıldı. Büyük bir özenle asılan Türk bayrağı, köyün en tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.

Köy sakinleri Türk bayrağını hediye eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'a teşekkür etti.

Köylüler Türk Bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Meydandere, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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