Köylüler yağmur duasına çıktı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.
Yağmur duasına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, davetliler ve köy halkı katıldı. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
önderliğinde iki rekat namaz kılan köylüler yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti. Ayrıca Şuhut Belediyesi tarafından yağmur duasına katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Yağmur duasının ardından Şuhut ilçesi ve köylerinde yağmur yağışı meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR
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