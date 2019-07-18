Son Dakika Haberleri: Köylüler yağmur duasına çıktı
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Köylüler yağmur duasına çıktı

19 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.

Yağmur duasına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, davetliler ve köy halkı katıldı. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı önderliğinde iki rekat namaz kılan köylüler yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti. Ayrıca Şuhut Belediyesi tarafından yağmur duasına katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yağmur duasının ardından Şuhut ilçesi ve köylerinde yağmur yağışı meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
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