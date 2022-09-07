Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi - Son Dakika
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Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi

07.09.2022 20:17
Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi

Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki bir köye kadar ulaştı Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki Karadere köyüne kadar ulaştı.

Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi

Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki bir köye kadar ulaştı

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını, yakındaki Karadere köyüne kadar ulaştı.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam eden söndürme çalışmalarına 10'dan fazla hava aracının yanı sıra 40 arazöz ve 300'den fazla personel müdahale edilirken, bölge halkı da destek veriyor.

Aşırı rüzgar ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını güçleştirirken, alevler yakındaki Karadere köyüne kadar ulaştı. Daha önce tedbir amaçlı 30'un üzerinde evin boşaltıldığı köyledi hayvanlar da jandarma ekiplerince yerleşim yerinden uzaklaştırıldı.

Köylerine kadar ulaşan yangını endişeli gözlerle izleyen bölge halkı, yangından duydukları üzüntüyü dile getirirken, ekiplere de destek olmaya çalışıyor.

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Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor
Kaynak: İHA

Büyükeceli, Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler yangını endişeli gözlerle böyle izledi - Son Dakika

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