Son Dakika Haberleri: Köylüler Yaralı Şahini Tedavi Etti

Köylüler Yaralı Şahini Tedavi Etti

25 dakika önce

Adıyaman'da kanadından yaralı olarak bulunan şahin köylü vatandaşlar tarafından bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Köylüler Yaralı Şahini Tedavi Etti, System.String[]
Adıyaman'da kanadından yaralı olarak bulunan şahin köylü vatandaşlar tarafından bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Adıyaman merkeze bağlı Çatalağaç Köyü'nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahine köylüler sahip çıktı. Kanadından yaralı olan şahinin bakımını ve tedavisini bir süre köylüler yaptı. Kanadındaki yaranın iyileşmesinin ardından kızıl şahin yeniden doğaya salındı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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