Köylüler yeni gelir kapısı 'lavanta' sayesinde refaha ulaşmayı hedefliyor

-Deterjan fabrikaları 'O' köye gözünü dikti

Nüfusu hızla artan köyde lavanta bahçeleri köylüleri ekonomik olarak ihya etmeye başladı

Şehir dışındakiler dedelerinden ve babalarından kalan tarlaları ekmek için köye dönmeye başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı 230 nüfuslu İdris köyü lavanta bahçeleri ile adeta ekonomik olarak refaha kavuştu. 2 bin 300 dekarlık bir alanda üretilen lavantalar sadece fotoğraf meraklısı turistlerin değil deterjan fabrikalarının da dikkatini çekince köyün nüfusu hızla artmaya başladı. Köy sakinleri üretimini yaptıkları lavantayı kurutup kilosunu 20 TL'den satıyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu şehrin tanıtımı noktalarından birisi olan Dazkırı'nın İdris köyünde yaptığı fotoğraf ve video çalışması ile görenleri adeta mest etti.

Lavanta üretimi hakkında konuşan İdris Köyü Muhtarı Sami Şahin, lavanta üretiminin her geçen gün arttığını bununda köyün ekonomisine ve turizmine katkı sunduğunu belirtti. Şahin, "Köyümüzde her geçen yıl lavanta üretimi artıyor. Daha önce 2 bin dekar alanda olan lavanta üretimi şu anda 2 bin 300 dekara ulaştı. ve köyümüzün geliri artmaya başladı. Arsalarımızın değeri artmaya başladı. Tarlalarımız daha değerli hale geldi. Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı" dedi.

Köy deterjan fabrikalarının dikkatini çekti!

Şahin, üretilen lavantalara ulusal market zincirlerinin ve deterjan fabrikalarının talip olduklarını ifade ederek, "Bunların dışında deterjan fabrikaları bizimle iletişime geçti. Burada üretilen lavantanın yağını onlar almak istiyor. Yani şu anda 3-4 tane fabrika buraya geldi. Şu anda gayet iyi gidiyor.

Geçen sene yaş lavanta 2 liraydı bu sene ise yaş lavanta 3 liraya gidiyor. Lavanta kurusu ise 18-20 liraya çıktı. Gelirimiz arttı. Köye dönüşler başladı. Şu anda 6-7 tane inşaat devam ediyor. Artık insanlar şehirden köye gelmek istiyor. Allah'a çok şükür kazancımızda iyi. Her şey çok güzel. Geçen sene nüfusumuz 186 idi. Bu sene 230 oldu. Dışarıdaki vatandaşlarımız babalarından kalan tarlaları ekmek için buraya geliyor" diye konuştu.

"Kooperatif kuacağız"

Lavanta üretiminin avantajlarından bahseden Şahin ilerleyen dönemlerden bir de kooperatif kuracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Lavantayı domuz yemiyor, başka hayvan yemiyor. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Buda lavanta üretimine olan ilgiyi artırıyor. Şu anda köyde kooperatif kurmaya çalışıyoruz. 7-8 arkadaş birleşerek bu adımı atarak gelirimizi daha artırmayı planlıyoruz."

Öte yandan, köyde bulunan lavanta bahçelerinde fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından çekilen fotoğrafla ise adeta görenleri mest ederek kendisini hayran bıraktı.