Köylüler yol gösterdi, iş makinesiyle kar temizlendi - Son Dakika

MUŞ'ta, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, güçlükle ilerleyebiliyor. Zaman zaman karın kapattığı yolu seçmekte zorlanan iş makinesi operatörlerine, köylüler öncü olarak yol gösteriyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. 270 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Öncelikleri acil vakalar olan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı yollarda güçlükle ilerleyebildi. 204 köy yolundaki kar engelini kaldıran ekipler, kalan 66 köy yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.

Toprakkale köyünde de ekipler, zorlu karla mücadele yürüttü. İş makinesi operatörü, yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yolu köylülerin yardımıyla açabildi. Önden yürüyen bir kişinin rehberlik ettiği operatör, iş makinesiyle yoldaki karları temizledi. Karın geçit vermediği köyünün yolunda ilerlemekte güçlük çeken operatöre rehberlik eden Adem Balkaya, "Kar yağışı nedeniyle köyümüzün yolu kapandı. Köylü olarak yolu daha rahat görebilmesi için iş makinesi operatörüne yardım ve öncülük ediyoruz" dedi.İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı köy yollarını ulaşıma açmaya çalıştıklarını belirten operatör Osman Acıman da "Köy yollarını bazen görmekte, seçmekte güçlük çekiyorum. Köylü vatandaşlarımızın öncülüğü sayesinde köy yollarını açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın ise "Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolumuz ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak birinci önceliğimiz acil durumlardır. Bunun akabinde bütün köy yollarımızı en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz" dedi.