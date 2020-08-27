Köylüler yollarının asfaltlanmasını istiyor - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyen köyü sakinleri, yıllardır yaşadıkları köyün yol sorununun çözülmesini istediler.

Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyen köyünün 9 mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. 12 mahallesi bulunan köyde 9 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bozuk olduğunu anlatan vatandaşlar, acil durumlarda hastalarını hastaneye götürmekte zorluk çektiklerini ifade ettiler. İHA'ya konuşan Yağsiyen Köyü Muhtarı Mustafa Çalışkan, yolları köstebek yuvasını andıran köylerinin kurulduğu günden bu yana hiç asfalt yüzü görmediğini belirterek, köylerinin birçok güzelliklere sahip olduğunu ancak yolların bozuk olması yüzünden akrabaları dahil neredeyse hiç kimsenin kendilerine uğramadığını söyledi. Kış mevsiminde yollarının devamlı kapandığını dile getiren Çalışkan, yetkililere seslenerek köyün ulaşım sorununun çözülmesini talep etti. Ticari taksicilik de yapan Çalışkan, asfaltsız olan yol nedeniyle 7-8 ayda bir aracının lastiklerini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Hastamız olduğunda köye ambulans istendiğinde bile hangi parçada hasta olduğunu bu yoldan dolayı bilemediğinden çoğu zaman taksimle önden giderek onlara rehberlik yapıyorum. Benim rehberliğimle gidip hastayı alıyorlar" dedi.

"Köye 100 bin lira yatırım yaptım, hayvanlarıma veteriner bulamıyorum"

Korona virüs nedeniyle yaşadığı Antalya'dan köyüne yerleşerek yatırım yaptığını belirten Ahmet Soluğan, "Ben buraya Antalya'dan köyüm diye geldim, 100 bin lira yatırım yaptım. Korona virüs dolayısıyla gelip yerleştiğim köyümde ne yapabilirim diye düşündüğümde 100 bin lira masraf ederek hindi çiftliği kurdum ama ne ilaç, ne yem alıp gelemiyorum, köye veteriner getiremiyorum. Götürüp pazara satamıyorum. Burada yaşayan insanlar ya hayvancılık yapıyor ya da tarımla uğraşıyor. Ulaşım sıkıntısı malum, ne ektiğini, biçtiğini götürüp değerlendirebiliyor ne de bir hayvanı istediği zaman götürüp pazara satabiliyor" diyerek asfalt sorununun çözüme kavuşmasını istedi.

"100 haneli köyde yaklaşık 280 kişi yaşıyor"

2014-2019 yılları arasında köy muhtarlığı yapan Bektaş Köse de 10 kilometre asfalt sözünün 2 kilometresinin yapıldığını belirterek, "Köyümüzün 12 mahallesi, 100 hanesi ve yaklaşık 280 nüfusu var. 2018 yılında 10 kilometre asfalt programa alınmıştı. Bunun 2 kilometresi yapıldı, geri kalanı yapılmadı. Biran önce yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM