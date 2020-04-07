Son Dakika › Güncel › Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı - Son Dakika
Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı
6 saat önce
Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyü sakinleri, yeni tip korona virüs salgınına yakalanmamak için yola kum döküp kapattı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyü sakinleri, yeni tip korona virüs salgınına yakalanmamak için yola kum döküp kapattı.
Yeni tip korona virüsün yaklaşık bir ayda tüm Türkiye'ye yayılmasının ardından birçok yer karantina altına alındı. Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş köyünde ise vatandaşlar salgına yakalanmamak için köyün giriş yolunu kapattı. Köylüler, salgına yakalanmak istemediklerini, bu nedenle salgın sona erene kadar köye kimsenin gelmesini istemediklerini söyledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası