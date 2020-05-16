Köylülerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kütahya'nın Gediz İlçesine bağlı Kurtçam Köyü Muhtarı ve köylüler topladığı parayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Kurtçam Köyü Muhtarı Nuri Barış ve köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek veren Kurtçam Köylüleri, toplanılan 8 bin 750 TL'yi muhtar Nuri Barış'a teslim ettiler.



Korona virüs (Covid 19) sebebiyle mağduriyet yaşayan yoksul vatandaşlara yönelik destek olmak adına başlatılan kampanyaya köylülerinin gönülden destek verdiklerini belirten Kurtçam Köyü Muhtarı Nuri Barış, "Bizler zor günleri el ele vererek aşmayı gelenek haline getirmiş, birlik ve beraberliğin simgesi olmuş bir milletin mensuplarıyız. Birlik beraberliğimiz milletimizin en büyük gücüdür. Devletimiz tüm imkanları ile çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu dönemde zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm imkanlarını kullanan devletimize bizler de destek olduk. İnşallah elbirliği ile bu süreci atlatacağız" dedi.



Muhtar Nuri Barış, daha sonra mayıs ayı muhtarlık maaşı olan 2 bin 138 lira ile beraber toplam 10 bin 888 liralık yardım parasını ilgili hesaba yatırdı. - KÜTAHYA