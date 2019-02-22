Son Dakika Haberleri: Köylülerden Düşük Kamulaştırma Bedeli Eylemi

Köylülerden Düşük Kamulaştırma Bedeli Eylemi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Karakurut köyünden bir grup, devam eden baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Köylülerden Düşük Kamulaştırma Bedeli Eylemi, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Karakurut köyünden bir grup, devam eden baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Köylüler, talep ettikleri bedellerin verilmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

150 haneli, 1400 nüfuslu Karakurt köyünde yaşayanlardan bir grup, 2 yıldır yapımı devam eden Karakurut Barajı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia etti. Baraj yapımının sürdüğü şantiyeye gelen köylüler, sorunun çözülmemesi durumunda çalışmaların durdurulmasını istedi. Kamulaştırma bedeli olarak istedikleri fiyatın verilmemesi halinde her gün eylem yapacaklarını söyleyen köylüler, bölgeye çadır kuracaklarını ifade etti. Eylem nedeniyle jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, köylülerin baraj şantiyesindeki bekleyişi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:57 Kaynak: DHA

Karakurt, Sarıkamış, Kars, Güncel
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