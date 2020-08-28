Köylülerden duygu yüklü feryat: "Evimiz yansın da ormanımız yanmasaydı" - Son Dakika

Köylülerden duygu yüklü feryat: "Evimiz yansın da ormanımız yanmasaydı"

Devletin bir milyon TL'lik yardımı vatandaşa ulaştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustosta Kuyubeli Mahallesinden başlayarak 8 mahalleyi etkisi altına alan ve kundaklama olduğu iddia edilen yangında Cumhurbaşkanın talimatı ile bölgeye gelen 1 milyon TL'lik yardımlar köy sakinlerine dağıtılmaya başlandı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindeki heyet ile bölgede vatandaşlar ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 113 aileye yardım yapılıyor.

Evinden terlikleri ile çıkan vatandaşlardan Seyfullah Farsak, "Devletimizden Allah razı olsun. Keşke evimiz yansaydı da ormanımız yanmasaydı, devletimiz sağolsun. Her desteği veriyorlar. Yiyecek battaniye destekleri geliyor. Devletimize inanıyoruz. Her zaman yanımızda" dedi.

Vatandaşlardan Ali Kara, tüm malını kaybettiğini belirterek "Devletimiz hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Kaymakam bey geldi. Allah yokluklarını vermesin. Keşke ormanımız yanmasaydı" diye konuştu.

Evleri ve hayvanları küle dönen köy kadınları yardımlar için teşekkür ederken ormanın yanmasına çok üzüldüklerini ifade ederek bir an önce suçluların hak ettiği cezayı almalarını istedi.