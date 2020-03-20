Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında seyyar satıcı, dilenci ve hurdacılar köye alınmıyor.

Muhtar Cemal Karayel tarafından hazırlanan, "Koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci giremez" yazılı pankart muhtarlığa asıldı.

Karayel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlığımızı bozacak her şeye karşı mücadelemizi vereceğiz. Bu köylü bana güvendi ve bu yetkiyi verdi. Ben de böyle bir karar aldım. Bu köyün sağlığıyla her şeyiyle meşgul olmak durumundayım. Köylüye de bununla ilgili hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Pankartı astıktan sonra bir hurdacı geldi ama köye almadık." dedi.

Köy sakini Selahaddin Karakaş da muhtarın koronavirüse karşı böyle bir önlem aldığını ve bu kararı desteklediklerini söyledi.