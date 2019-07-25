Son Dakika Haberleri: Köylülerden kurt yavrusuna şefkat eli
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Köylülerden kurt yavrusuna şefkat eli

17 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bulunan kurt yavrusuna köylüler sahip çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bulunan kurt yavrusuna köylüler sahip çıktı.
İlçeye bağlı Çatak köyünde oturan köylüler yol kenarında gördükleri kurt yavrusunun yanına yaklaştıklarında bitkin halde olduğunu fark etti.
Çocukların da ilgi odağı olan kurt yavrusunu köye götüren vatandaşlar, karnını doyurduktan sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye gelen görevlilerce teslim alınan kurt yavrusu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Burada bir süre bakılacak olan kurt yavrusu daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
Köylülerden İlhami Bekiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol kenarında yavru kurt bulduklarını ifade ederek, "Tarladan gelirken kurt yavrusunu köy yakınlarındaki yolda bitkin halde bulup eve getirerek süt verdik, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Onlar gerekeni yapacaklar." dedi.
Köylülerden kurt yavrusuna şefkat eli
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sarıkamış, Çatak, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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