Son Dakika Haberleri: Köylülerden Su Tepkisi

Köylülerden Su Tepkisi

1 saat önce

Niğde'nin Çamardı ilçesinde köylüler, dağdan çıkarılan suyun ilçe merkezine götürülmek istenmesine tepki gösterdi.

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde köylüler, dağdan çıkarılan suyun ilçe merkezine götürülmek istenmesine tepki gösterdi.

Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylüleri, Ecemiş suyunun Çamardı ilçesine götürülmek istenmesine tepki göstermek amacıyla Niğde-Çamardı yolunda toplandı.

Olay yerine sevk sevk edilen jandarma ekibi, yolu trafiğe kapatmak isteyen köylülere izin vermedi.

Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman da olay yerine gelerek, konuyla ilgili Vali Yılmaz Şimşek ile görüşeceğini ve devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Akduman'ın ikna etmesinin ardından köylüler olaysız şekilde dağıldı.

Köy sakinlerinden Mustafa Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ecemiş suyunu Aksaray, Konya ve Niğde'ye taşımayı düşünüyorlar. Bu su 3 köyün sulama suyu. Başka su kaynağımız yok. Köylerimizin içme suyu bile yetersiz. Bu suyun yarısını Çamardı belediyesine içme suyu olarak vermek istiyorlar. Çamardı ilçesine bağlı 21 köy var. Gölet ve barajı olmayan tek köy bizim. Baraj ve gölet yapsınlar. Sonra fazla suyu alsınlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:46 Kaynak: AA

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