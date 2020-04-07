Köylülerden Vefa Sosyal Destek Grubu'na sebze bağışı - Son Dakika

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışlar devam ediyor.

Asilbeyli köyündeki çiftçiler, Vefa Sosyal Destek Grubu'na bir kamyon sebze bağışında bulundu.

Köy Muhtarı İsmet Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki çiftçilerin talepleri üzerine bağış yaptıklarını söyledi.

Bağışların Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile 65 yaş ve üzeri ile hasta ve yaşlılara ulaştırılacağını ifade eden Cebeci, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli Valiliği de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş ve üzeri ile hasta ve yaşlı 2562 kişiye ulaştığını bildirdi.