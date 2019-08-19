Son Dakika Haberleri: Köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki
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Köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

38 dakika önce

Siirt kent merkezine bağlı Kalender köyünde yapımı devam köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanlarının zarar gördüğünü söyleyen köylüler o anları kaydederek yetkililerden yardım istedi.

Köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki, System.String[]
Siirt kent merkezine bağlı Kalender köyünde yapımı devam köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanlarının zarar gördüğünü söyleyen köylüler o anları kaydederek yetkililerden yardım istedi.

Patlatılan dinamitlerin su kaynaklarına ve yaban hayvanlarına zarar verdiğini belirten köy sakinlerinden Azat Yıldız, başka yöntemlerin kullanılmasıyla yol çalışmalarının devam etmesini istediğini belirtti. Yıldız, "2 seneden beridir yapımı devam eden köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanları ve yuvaları zarar görüyor. Biz köylüler olarak yetkililerden tek isteğimiz bilinçli ve kontrollü bir şekilde dinamitlerin patlatılması, yaban hayvanlarının zarar görmemesidir. Yapılan şiddetli patlamalar sonucu su kaynaklarımız hepten kesilmiştir" dedi. - SİİRT
Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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