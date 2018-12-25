Son Dakika Haberleri: Köylülere Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Köylülere Ceviz Fidanı Dağıtıldı

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 700 köylüye 60 bin ceviz fidanı verildi.

Köylülere Ceviz Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 700 köylüye 60 bin ceviz fidanı verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kırsal ilçelerde ceviz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinde fidan dağıtımının gerçekleştiği belirtildi.

Ceviz fidanlarının Kozan, Karaiasalı ve Aladağ ilçelerinde de devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yetiştirilen 60 bin ceviz fidanının satın almasını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla piyasa değeri 25 lira olan ceviz fidanlarının, köylülere 4 liradan dağıtıldığı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticilerinin, dağıtım sırasında ceviz fidanlarının dikim ve budama yöntemleri konusunda köylüleri bilgilendirdiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:34 Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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