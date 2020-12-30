Köylülere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Köylülere trafik eğitimi verildi
30.12.2020 17:18
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.
Traktör sürücülerinin karışmış olduğu kazaları önlemek ve kaza oranlarını en alt seviyeye düşürmek için çalışmalar yürüten jandarma trafik timleri, merkeze bağlı Çokpınar Köyünde köylüler ile bir araya geldi. Trafik timleri köy meydanında bir araya geldiği köylülere trafik kurallarını anlatarak trafikte daha dikkatli olmaları istenildi.
Jandarma trafik timleri bir araya geldiği köylülerin traktör römorklarına da reflektör taktı. - ADIYAMAN
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