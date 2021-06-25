'KÖYLÜLERE ZEKAT VERECEĞİZ' DİYEREK, 20 BİN LİRALIK BİLEZİĞİNİ ÇALDILAR - Son Dakika

ANTALYA'da pazar alışverişinden dönen Makbule Yılmaz, yolda karşılaştığı iki kişinin köylülere vermesini istediği 4 bin lira 'zekat' parasını emanet alırken iki altın bileziğini kaptırdı. Yılmaz, Zekat alayım derken 20 bin liralık bileziğimden oldum. Ne olur onları yakalayın dedi. Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi sonrasında evine dönmek için yola çıkan Makbule Yılmaz, sokakta 50 ile 75 yaşlarında iki kişiyle karşılaştı. 2 şüpheli, köylülere zekat vermesi için 4 bin lirayı Makbule Yılmaz'a uzattı. Teklifi kabul eden Yılmaz'a şüpheliler, Paranın üzerine değerli bir şey koyup yemin etmen lazım dedi. Yılmaz, kolundaki 20 bin lira değerindeki iki altın bileziği çıkartarak, yemin etti. Yılmaz'ın bir an dalgınlığından faydalanan iki şüpheli, para ve altınları alıp, motosikletle kaçtı. Polisi arayan Yılmaz, şikayetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamayan Yılmaz, Bana önce 4 bin lira verdi. 'Sizin köydeki fakirlere zekat olarak verirsiniz. Değerli bir şey üzerine koyup yemin etmen gerekiyor' dediler. Ben de altınları paranın üstüne koydum, sonra bir anda ne olduğunu anlayamadan bilezik ve paraları alıp, kaçtılar dedi. Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı, Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.