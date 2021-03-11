Köylülerin badminton heyecanı - Son Dakika

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu'nun birlikte yürüttüğü "Köylerde Halk Badmintonu" projesi kapsamında Sivas'ın Çallı köyünde halk badminton ile tanıştı.

Sivas merkezde bağlı Çallı köyünde köy halkı, pandemi sürecinde spor yaparak stres attı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Merkezim Her Yerde Projesi" ve "Köylerde Halk Badmintonu" projeleri kapsamında Sivas Çallı köyünde vatandaşlar sportif faaliyet yaptı.

Maçlar renkli görüntülere sahne oldu

Köy merkezindeki bir zemininin üzerine çizilen badminton oyun alanına gelen köy halkı, pandemi kuralları dahilinde burada bir süre kendi aralarında maç yaparak gönüllerince eğlendi. İlk kez badmintonla tanışan köylülerin aralarında düzenlediği maçlar renkli görüntülere sahne oldu.

Spor branşları tanıtıldı

Projede yer alan antrenörler ise, köy halkına ve öğrencilere bazı spor branşlarını tanıttılar. Curling, bocce, satranç, okçuluk, halat çekme ve muaythai ile tanışan köy halkı, ilk kez bu spor branşlarını ile tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşadı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, bu etkinliklerin artarak devam edeceğini, salgın döneminde halkın moral ve motivasyonunu bu tür etkinliklerle artırılacağını dile getirerek etkinlikte yer alan gönüllülere teşekkür etti. - SİVAS