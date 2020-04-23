Köylülerin bulduğu yavru tavşan, bakımının ardından doğaya salındı - Son Dakika

Köylülerin bulduğu yavru tavşan, bakımının ardından doğaya salındı

BARTIN - Bartın'da annesi tarafından terk edilmiş halde bulunan yavru tavşan, bir haftalık bakımın ardından yeniden doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın merkeze bağlı Yeğenli köyünde annesi tarafından terk edilmiş halde yavru tavşan bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından köye gelen ekipler tavşanı alarak tedavi ve bakım için veterinere götürdü. Burada 1 hafta süreyle süt ile bakımı yapılan tavşan, veterinerin onayının ardından bulunduğu alanda yeniden doğaya salındı.