Köylülerin gitmekten korktuğu Acıpayam Kanyonu turizmle buluşacak - Son Dakika

Denizli'de, bir dönem yöre sakinlerinin gitmekten korktuğu Acıpayam Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Acıpayam ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında yer alan kanyon, güzel manzarası ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeye daha çok ziyaretçi çekebilmek amacıyla Acıpayam Belediyesi tarafından kanyona yürüyüş parkuru yapılıyor.

Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Duran Dağ, AA muhabirine, 1980'de bir kişinin kanyona düşerek hayatını kaybettiğini, bu olay nedeniyle yöre halkının uzun süre bölgeye gitmeye korktuğunu söyledi.

Son dönemde yapılan çalışmaları olumlu bulduğunu aktaran Dağ, "Eskiden beri kanyona gitmekten hep korktuk. Sevdiklerimiz ve hayvanlarımız düşer diye uzun süre kanyona gitmedik. Belediyemiz kanyonu turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Artık korkulacak bir yer değil, adeta bir gizli cennet ortaya çıktı." diye konuştu.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ise "saklı cennet" olarak nitelendirdiği bölgeye daha çok turistin gelmesini istediklerini anlattı.

Eskiye göre daha çok kişinin doğa turizmine yöneldiğini belirten Şevkan, şöyle konuştu:

"Eşine az rastlanır güzellikteki kanyonumuzda peyzaj ve yürüyüş yollarının düzenlemesi sürüyor. Kanyonumuzu mayıs ayına doğru açmayı planlıyoruz. Şehrin stresli ve kalabalık ortamından kaçmak isteyenlerin, yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporu meraklılarının büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bölgeyi turizme en kısa zamanda kazandıracağız."