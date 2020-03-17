Köylülerin heyelan korkusu - Son Dakika

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Sarıyar Mahallesi'nde ikamet eden Yeşilyurt ailelerine ait ev ve ahırlarda heyelan nedeniyle küçük obruklar oluştu.



Şenkaya ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Tahsin ve Yasin Yeşilyurt, "6 yıldır köy muhtarımıza, Kaymakamlığa, Şenkaya Belediyesine Erzurum Valiliğine dilekçe verdik" diye konuştu.



Mahalle sakinleri, ev ve ahırların etrafındaki oluşan yarıklara kuzular ve çocuklar düşmesin diye kendi imkanları ile kapatıyor.



Tahsin Yeşilyurt, "Afat Müdürlüğüne sesleniyorum. Ahırlarımızın üzerindeki toprakları boşalttık kayma anında çöküp hayvanlarımızı telef etmesin diye ahır üzerine çadır çektik" dedi.



Yasin Yeşilyurt ise "Bizim evlerimizin yerinde heyelan oluyor Şenkaya Belediye Başkanına, Şenkaya Kaymakamına, Erzurum AFAD'a İl encümenlerine, hepsine dilekçe verdim. Ahırlarımızın çatıları söktük heyelan olunca ahırlarımız çöktüğünde hayvanlarımız ölmesin. Bankalardan kredi kullanarak küçükbaş hayvan aldım borçla aldığım hayvanlarımı evlerim büyük tehlike altında. Bu kadar borcun altına girdim hayvancılıkla uğraşıyorum devletime vergimi veriyorum Cumhurbaşkanımız hep söylüyor benim kaymakamlarım hiç odasında oturmayacak benim halkımın köylümün içinde olacak şu ana kadar kapımızı açan olmadı" dedi.



Seyran Yeşilyurt ise "Evimizden toprak dökülüyor evde yatmaktan korkuyoruz" dedi. - ERZURUM