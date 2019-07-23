Son Dakika Haberleri: Köylülerin imece usulü yol bakım onarım çalışması
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Köylülerin imece usulü yol bakım onarım çalışması

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde köylüler alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yolların bakım ve onarımını imece usulü kendileri yapıyorlar.

Köylülerin imece usulü yol bakım onarım çalışması, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde köylüler alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yolların bakım ve onarımını imece usulü kendileri yapıyorlar.

Alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yol ve alanlara kilitli parke taşı, bordür döşeme ve yol onarım çalışmalarını imece usulü gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Halil Gülmez," Kış gelmeden tamamlamayı hedeflediğimiz yol bakım onarım çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 4 bin metrekare kilitli parke taşı ve 1000 metre bordür döşemesi gerçekleştireceğiz. Köyümüzde taş döşeme ustası çok olduğu için dışarıdan usta bulmamıza gerek kalmadı. Çalışmalarda bizlere destek olan köy halkıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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