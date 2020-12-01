Köylülerin kente göçü soba satıcılarını vurdu

SİİRT - Siirt'te baraj sularının yükselmesiyle evleri sular altında kalan köylülerin kentte yerleşmesiyle soba kullanımı yok denecek kadar azaldı. Kentte doğal gazın yaygınlaşması soba üreticilerini vurdu.

Siirt'te köylülerin kentte yerleşmesi ve doğal gazın yaygınlaşması, soba imalatında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Soba satışı yapan esnaf, doğal gaz ve köylü kesimin şehirleşmesinin soba mesleği bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Sobacılık mesleğinin de unutulma yüz tutan meslekler arasına girdiğini belirten esnaflardan Kadir Göz, kış aylarında 10 kamyon soba satarken şimdilerde ise işlerin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Göz, "Köyler barajın altında kaldığı için köylüler şehirleşti. Soba satışları çok azaldı. Doğal gaz ve köylülerin merkeze yerleşmesinden dolayı işlerimiz durmuş. Doğal gaz işi bitirdi. Önceden 10 kamyon satarken şimdi ise 5 kamyon satıyoruz. İşlerimiz yoğundu şimdi ise iş kalmamış. İş durgundur" dedi.

Sobacılık mesleğinin doğal gaza yenik düştüğünü belirten esnaflardan Beşir Göz ise "48 yıldır ben esnafım burada. Bizim mahallede 9 tane ambarımız vardı, şuan bir tane ambar yok. Doğal gaz nedeniyle iş durmuş. Köylü köydeydi, şimdi köylü şehre geldi o da işi durdurdu. Eskişehir, Bursa, Kayseri, İstanbul'dan mal getiriyorduk tır tır ama şimdi transitle getiriyoruz. Şimdi iş kalmamış doğal gaza yenik düştük" diye konuştu.