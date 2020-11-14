Köylülerin köprü çilesi - Son Dakika

Köylülerin köprü çilesi

14.11.2020 08:47

Köylülerin köprü çilesi Giresun'un Görele ilçesi Karakeş Köyü'nde köylüler bir kısmı yıkıldığı için ulaşıma kapanan köprünün yapılması istiyor Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde 20'den fazla hanenin yaşadığı mahalle sakinleri, bir kısmı yıkılmış olan köprülerinin yeniden...

Köylülerin köprü çilesi

Giresun'un Görele ilçesi Karakeş Köyü'nde köylüler bir kısmı yıkıldığı için ulaşıma kapanan köprünün yapılması istiyor

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde 20'den fazla hanenin yaşadığı mahalle sakinleri, bir kısmı yıkılmış olan köprülerinin yeniden yapılmasını istiyor.

Çömlekçi grup yolu ile mahallelerini bağlayan köprünün tehlikeli durumda olduğunu belirten ve yetkili makamlara defalarca dilekçe vermesine rağmen bir sonuç alamadığını ifade eden Karakeş Köyü Muhtarı Nihat Yılmaz, çilenin son bulmasını istiyor. Yılmaz "Köylülerin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu köprünün yıkıldığına dair yetkili makamlara bilgi verdim. Aradan aylar geçti köprünün kullanımını yasakladılar ama köprüyü ne yazık ki yapan olmadı. Bu köprü çömlekçi grup yolu ile 20'den fazla hanenin yaşadığı Festekoğlu diye bilinen mahalleyi bir birine bağlıyor. Mahalle halkımızın köyümüzle, okulla bağlantısını, burası sağlıyor. Bu köprünün haricinde Tirebolu Yağlıkuyumcu köyünden bir bağlantı var ama yaklaşık 10 kilometre bir mesafe. Kim 10 dakikalık yolu 10 kilometreye tercih eder. Bize 'tehlikeli köprüyü ulaşıma kapatıp 10 kilometre mesafedeki yolu kullanın' deniliyor. Ancak mahalle sakinleri her tehlikeye rağmen yine de bu köprüyü aylardır kullanıyor. Muhtar olarak ben üzerime düşeni yapıp defalarca yetkililere hem sözlü hem de yazılı dilekçelerimi verdim. İlle de çözüm için bir felaketin yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

-"Okul servislerinin kullanmadığı köprüden, öğrenciler yürüyerek okula ulaşıyor"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, "İki tane çocuğum ilkokulu gidiyor. Bu çocuklar okul servisi bu yolu kullanamadığı için yürüyerek okula gidip geliyorlar. Bütün çocuklar servisle okula giderken bizim mahallenin çocukları ne yazık ki yürümek zorunda kalıyor. Benim çocukluğumda da burada bir ağaç köprü vardı sel köprüyü yıktığında günlerce okula gidemezdik. Şimdi de benim çocuklarım köprü zarar gördü diye yürüyerek bu köprüden geçip okula gidiyorlar. Köprü çilesi çekmek bizim kaderimiz mi?" diye sordu.

"Yük çilesinden kurtulamadık"

Yıllarca sırtında yük taşımaktan kurtulamadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Asiye Keçe de, "Bize 'Bu yolu ve bu köprüyü kullanmayın' deniliyor. Oysa bizim köyün dolmuşları Çömlekçi yolundan geçiyor. Bakkalımız, okulumuz, tarlamız hemen köprüden karşıda. Bu yüzden bu köprüyü kullanmak zorundayız. Görüldüğü gibi köprümüzün bir kısmı heyelan nedeniyle zarar gördü. Yine yüklerimizi sırtımızda taşıyoruz. Devletimizden daha sağlıklı bir köprü istemek, yük çilesinden kurtulmak bizim de hakkımız ve biran evvel yapılması için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

"Yeni köprü için yazışma yapıldı"

Mahalle sakinlerinin köprülerinin zarar gördüğünü doğrulayan Görele Kaymakamlığı yetkilileri ise "Mahalle sakinlerimizin köprülerinin zarar gördüğünü biliyoruz. Bu köprünün kullanılmasının da tehlikeli olduğu yönünde bilgi verdik. Buraya DSİ tarafından yeni bir köprü yapılması için gerekli yazışmaları yaptık ve gelişmeleri takip ediyoruz" bilgisini paylaştılar.

Köylülerin köprü çilesi
Köylülerin köprü çilesi
Köylülerin köprü çilesi
Köylülerin köprü çilesi
Köylülerin köprü çilesi

Nihat Yılmaz, Çömlekçi, Giresun, Görele, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köylülerin köprü çilesi - Son Dakika


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