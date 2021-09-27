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Köylülerin sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi - Son Dakika

Köylülerin sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi

27.09.2021 11:32
Köylülerin sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, tarım alanlarını sulamada sıkıntı yaşayan üreticilerin yüzü, Devlet Su İşlerinin (DSİ) kurduğu güneş panelli sulama sistemiyle güldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, tarım alanlarını sulamada sıkıntı yaşayan üreticilerin yüzü, Devlet Su İşlerinin (DSİ) kurduğu güneş panelli sulama sistemiyle güldü.

Denize yaklaşık 105 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde, geçimlerini zeytin üretimi ve diğer tarımsal faaliyetlerle sağlayan çiftçiler, sulamada sıkıntı yaşayınca devlet yetkililerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, sondajla tespit ettiği yer altı su kaynağının çıkarılarak sulama amaçlı kullanılması için 108 güneş enerjisi paneli kurdu.

Bu panellerde üretilen enerjiyle 30 metre derinden çıkartılıp 460 metre uzaktaki sulama havuzuna pompalanan suyla, bölgede yaklaşık 100 dönüm tarım alanının sulanmasına başlandı.

Yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık bütçeyle hayata geçirilen "Demirkent Köyü Güneş Enerjili Sulama Suyu Projesi" üreticinin yüzünü güldürdü.

Köy Muhtarı Ali Erdal Yıldırım, AA muhabirine, köyün ana geçim kaynağının başta zeytincilik olmak üzere tarımsal faaliyetler olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle giderek azalan suların, tarım arazilerine yetmediğini belirten Yıldırım, Artvin Valiliği ve DSİ Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeyle yaklaşık 1,5 ay önce, köylünün, yıllardır hayalini kurduğu sulama suyuna kavuştuğunu ifade etti.

Yıldırım, köylünün son derece memnun olduğunu vurgulayarak, "Dışardan elektrik kullanmıyoruz. Güneş panellerinde üretilen enerjiyle yerin 30 metre altından su çekiyoruz. Çektiğimiz suyu da 460 metre uzunluğundaki borularla dik bir arazide sulama havuzumuza alıyoruz." dedi.

"Güneş doğdu mu su akıyor, güneş indi mi su kesiliyor"

Demirkent'in, zeytiniyle meşhur olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu projeyle köyümüzdeki zeytinciliğin daha ileriye gideceğine, kullanılmayan boş arazilerin zeytin bahçeleri haline getirileceğine inanıyorum. Suyumuz çok kıt olduğu için tarım alanlarını genişletemiyorduk. Artık su sorunumuz yok. Vatandaşlarımız rahat rahat arazilerini suluyor." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin el kaliteli zeytin ve zeytinyağına sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zeytinyağındaki asit oranı 0,7. Üreticimiz sipariş üzerine zeytin topluyor. Yok satıyoruz. Üreten memnun, yiyen memnun. 2006 yılına dünya çapında yapılan yarışmada zeytinyağı tat ödülünde birinci olduk. Buranın zeytini, bu kadar özel ve değerli, biz de bunu geliştireceğiz. Bu noktada bu su çok önemli. Güneş doğdu mu su akıyor, güneş indi mi su kesiliyor. Bir köye fabrika yapacaksan bundan daha büyük bir fabrika yapılamaz. Bu sistemle 200 bine yakın zeytin ağacı sulanıyor."

"Herkes rahat rahat arazisini suluyor"

Köy sakinlerinden Hasan Çavuş, son yıllarda kuraklıkla birlikte suların gittikçe azaldığını belirterek, "Su, zeytinliklerimizi sulamak için yetmiyordu. Allah razı olsun devletimiz güneş panelleri kurarak içilebilir kalitedeki yer altı suyunu köylünün kullanımına sundu. Herkes rahat rahat arazisini suluyor. Su kavgası bitti." ifadelerini kullandı.

Nezaket Çavuş da eskiden, köyden gelen içme suyuyla tarım arazilerini gece suladıklarını anlatarak, "Önceleri su kıt olduğu için geceleri sulardık. El fenerleri ile karanlıkta çok sıkıntılar çekiyorduk. Bu suyun gelmesiyle o sıkıntılardan kurtulduk. Çok mutlu olduk. Şimdi istediğimiz zaman sulama yapabiliyoruz." dedi.

Ömer Boztepe ise sulama suyuna kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yusufeli, Artvin, Zeytin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köylülerin sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi - Son Dakika


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