Köylülerin testi negatif çıktı, karantina kaldırıldı - Son Dakika

Çınar'a bağlı Filizören köyünde yaklaşık 15 gün önce 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs vakası nedeni ile köy karantinaya alınırken, testleri pozitif çıkan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 15 gün sonra köyde vatandaşlara yapılan yeni testlerin sonuçları negatif çıktı. 450 nüfusluk mahallede korona virüs tespit edilmemesinin ardından karantina uygulaması sona erdi.

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan köyde vatandaşların yeni testleri negatif çıktı. Köyde pozitif vaka kalmadığı için karantina uygulaması kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor