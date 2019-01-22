Son Dakika Haberleri: Köylülerin Yoğun Kış Şartlarıyla İmtihanı

Köylülerin Yoğun Kış Şartlarıyla İmtihanı

2 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Köylülerin Yoğun Kış Şartlarıyla İmtihanı, System.String[]
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ev ve ahırlara gitmekte güçlük çeken köy halkı, sokak içlerinde kapanan yolları iş makinesi ve kürek yardımıyla açtı.

Yeniköy muhtarı Zekeriya Tepetam, bu yıl yoğun kış şartları yaşandığını söyledi. Köy içerisinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştığını dile getiren Tepetam, "Sokakta 1,5 metre kar olduğu için evden eve gidemiyoruz. Araziye zaten gitme imkanımız yok. Evden eve gitmek için yöresel olan ve kara batmamak için ayağa giyilen, altı şerit şeklinde kesilmiş gönlerle kaplı, yuvarlak bir çeşit kar ayakkabısı olan hidik kullanıyoruz." dedi.

Köy halkının kendi imkanları ve çabası ile evlere giden yolları açtırdığını aktaran Tepetam, "Cenazemiz oluyor, otobüs geldiğinde bu yolda dönemiyor. Bu sebeple yolları kendi imkanlarımızla açtırmak zorunda kaldık." diye konuştu,

Tepetam, köy halkının hayvanlarını sulayabilmek için sulaklara giden yolları da küreklerle açtığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Hafik, Sivas, Yeniköy, 3. Sayfa
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