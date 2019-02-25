Köylünün Yol Çilesi
41 dakika önce
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde köylüler yaklaşık 10 köyün ulaşımını sağlayan yolun her yıl bu dönemlerde sel nedeniyle kapandığını belirterek yetkililerden köprü yapılmasını istedi.
Adana
'nın Yumurtalık
ilçesinde köylüler yaklaşık 10 köyün ulaşımını sağlayan yolun her yıl bu dönemlerde sel nedeniyle kapandığını belirterek yetkililerden köprü yapılmasını istedi.
Forlar Mahallesi'nde yaşayan Caner Can
isimli vatandaş mağdur olduklarını söyleyerek, "Burası Kırmızıdam, Forlar'ı, Yeşilköy
'e Karataş
'a bağlayan yolumuz. Yumurtalık Belediyesi'nin çalışması zayıf olduğundan buraya müdahale edilmedi. Bu yola bir köprü istiyoruz" dedi.
Can, yağmurdan dolayı her yıl bölgeye sel geldiğini ifade ederek, "Buradan arabalarla bile geçemiyoruz. Burada ne düzgün bir yol ne de köprü var. 8-10 köyün ulaşımı sel nedeniyle kapanıyor bu konuda Yumurtalık Belediyesi yeterli değil. Buraya biran önce el atılmalı ve köprü yapılmalı" diye konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
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