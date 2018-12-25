Son Dakika Haberleri: Köylüye 60 Bin Adet Ceviz Fidanı

Köylüye 60 Bin Adet Ceviz Fidanı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ceviz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 700 köylüye toplam 60 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtımına başladı.

Köylüye 60 Bin Adet Ceviz Fidanı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ceviz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 700 köylüye toplam 60 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yetiştirilen 60 bin adet ceviz fidanının satın almasını gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla piyasa değeri 25 lira olan ceviz fidanları, köylülere 4 liradan dağıtıldı. Pozantı'da 100 kişiye 11 bin adet, Tufanbeyli'de 70 kişiye 9 bin adet, Saimbeyli'de 70 kişiye 5 bin adet, Feke'de 60 kişiye 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanları kamyonlarla ulaştırıldı.

Sertifikalı ceviz fidanlarından Kozan'da 50 kişiye 7 bin adet, Karaisalı'da 70 kişiye 7 bin adet, Aladağ'da 60 kişiye 10 bin adet şeklinde verileceği bildirildi. Merkez ilçelerde ise 220 kişiye 6 bin adet ceviz fidanı dağıtılacağı ifade edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri, dağıtım sırasında ceviz fidanlarının dikim ve budama yöntemleri konusunda köylüleri bilgilendirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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