Son Dakika Haberleri:  "Köylüyü Yine Milletimizin Efendisi Yapacağız"

 "Köylüyü Yine Milletimizin Efendisi Yapacağız"

1 saat önce

Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

 

Üretim azaldıkça ülke ekonomisinin zor günler görmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni projeler ile kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Zor günlerden geçen üreticiye, kırsalda hayata geçirdiği projeler ile destek olmaya devam eden Başkan Büyükerşen, Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile bir araya geldi. Dut fidanı, domates ve marul fidesi başlayan, Halk Süt ve manda yetiştiriciliği ile devam eden projeler ile üreticilerin yanında olan Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Birlik Başkanı Ali İhsan Çetin, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan üreticilerine verdiği destekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ülkenin her alanda dışa bağımlı olmasının ekonomik anlamda yurttaşları zora soktuğunu ifade eden Başkan Büyükerşen "Büyükşehir Belediyesi olarak zor günlerden geçen üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Dut fidanı, domates ve marul fidesi ile başlayan projelerimiz, Halk Süt ve manda yetiştiriciliği ile devam ediyor. Bundan sonra da farklı projeler ile üreticimize nefes aldırmaya devam edeceğiz. Amacımız, Eskişehir köylüsünü yine milletin efendisi yaparak ve Türkiye'ye bu alanda da örnek olabilmek" dedi. Türkiye'nin üreten ve ürettiğini dışarı satabilen bir ülke haline geldiğinde ekonomisin de düzeleceğinin altını çizen Başkan Büyükerşen, ziyaretleri sebebiyle birlik üyelerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:01 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Güncel
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