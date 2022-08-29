Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü - Son Dakika
Üye Girişi

Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü

29.08.2022 13:34
Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli'nin oğlu düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli'nin oğlu düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Koyulhisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen düğünde hayatını İrem Güray ile birleştiren Numan Epsileli'nin nikahını babası Belediye Başkanı Osman Epsileli kıydı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem yaptı.

Epsileli, mutlu günlerine ortak olan davetlilere teşekkür etti.

Erdem ise genç çiftlere mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Osman Epsileli, Koyulhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement