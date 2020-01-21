Koyulhisar Belediyesi Sivasspor taraftarlarını ücretsiz taşıyacak

Koyulhisar Belediyesi, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un iç sahada oynayacağı karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarları il merkezine ücretsiz ulaştıracak.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, AA muhabirine, lider Sivasspor'u başarısından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibe her zaman desteğe hazır olduklarını aktaran Epsileli, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Sivaspor'un Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağı maçlara ilçeden gitmek isteyen Koyulhisar halkı için ücretsiz araç desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Koyulhisar ilçesinin il merkezine yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğunu dile getiren Epsileli, şunları kaydetti:

"Sivas'ın artık bir markası haline gelen, başarılarıyla bizleri sevindiren Sivasspor'a Koyulhisar olarak tam destek vermeye hazırız. Özellikle Sivasspor'un evinde oynayacağı her maça gitmek isteyen Koyulhisarlı hemşehrilerimize araç desteği vereceğiz. Bunda şimdilik bir sınırlama yok. Belediyemize ait 3 minibüsümüz bulunmakta olup, gerekirse yoğun talep olması durumunda otobüs de kiralayarak bu güzel coşkuyu hep birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Başarının oluşmasında emeği geçen kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere teknik direktör Rıza Çalımbay ve tüm futbolcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."