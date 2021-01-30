Koyulhisar'da bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Kızılelma köyünde yaşayan İsmail Metin'e ait 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Kısa sürede evin çatısının kaplayan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylerine dağıtılan su tankerleri ve Ordu'nun Mesudiye Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.