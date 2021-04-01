Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ağaçlarını tehdit eden orman zararlısı çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ormanlık alandaki çam ağaçlarının kurumuş gibi görünmesine yol açan çam kese böcekleriyle mücadele başlattı.
Yaklaşık 250 hektar alanda biyolojik mücadele yapıldığını belirten yetkililer, böceğin biyolojisine uygun entegre mücadele metotları uygulandığını, asıl amaçlarının çam ormanına zarar veren böceklerden kurtarmak olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koyulhisar'da 'çam kese' böceğiyle biyolojik mücadele - Son Dakika