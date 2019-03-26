Son Dakika Haberleri: Koyulhisar'da Çanakkale Zaferi Anlatıldı

Koyulhisar'da Çanakkale Zaferi Anlatıldı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu ve Koyulhisar İlçe Müftülüğü iş birliği ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Savaşı'nın Ruhunu Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Koyulhisar'da Çanakkale Zaferi Anlatıldı, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu ve Koyulhisar İlçe Müftülüğü iş birliği ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Savaşı'nın Ruhunu Anlamak" konulu konferans düzenlendi.


CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansta konuşan İlçe Müftülüğü personeli Durmuş Karaaş, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye'nin bağımsızlığında çok büyük katkısı olduğunu ve bu uğurda binlerce kan döküldüğünü belirtti.


Karaaş, Çanakkale Zaferi'nde vatanı için can pahasına gayret gösteren tüm kahramanlar hakkında kısa bilgiler vererek dinleyicilere Çanakkale Savaşı'nın eşi benzeri görülmedik bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.


Konferans soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:59 Kaynak: AA

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